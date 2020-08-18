Стала известна дата начала отопительного сезона в Челябинской области

Отопление должны включить этой осенью Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

К 15 сентября Челябинская область будет полностью готова к началу отопительного сезона. Об этом заявил вице-губернатор региона Сергей Шаль на заседании федерального штаба по обеспечению безопасности субъектов электроэнергетики и объектов ЖКХ в УрФО. Он сообщил, как Южный Урал ведет свою подготовку к зиме.

— Готовность к отопительному сезону на 1 августа составляет свыше 69% (на аналогичную дату прошлого года она составляла 66%). В том числе жилья — 61%, тепловых сетей — 70%, водопроводов — более 70%, котельных — свыше 69%, — цитирует вице-губернатора пресс-служба правительства региона.

Между тем, некоторые горожане уже сейчас не против, чтобы в их квартирах включили отопление. Вторую неделю в регионе держится прохладная погода. По данным челябинского гидрометцентра, на ближайшие три дня ожидается облачная погода, в некоторых районах пройдут дожди. В среду и четверг температура воздуха днем будет +10..+17. В пятницу потеплеет до +20.

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