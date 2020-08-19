Дети нашли труп: в Челябинске мужчину избили и бросили в костер

Обвиняемые ответят перед судом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Челябинская прокуратура завершило расследование убийства, в котором обвиняют 20-летнего и 32-летнего южноуральцев.

Трагедия произошла на улице Каслинской. В ноябре прошлого года трое мужчин, разгоряченные алкоголем, повздорили. Конфликт перерос в драку: обвиняемые начали избивать 37-летнего мужчину. Они толкнули свою жертву в костер, потом принялись бить его палками и не менее пяти раз дали ему камнем по голове. Пострадавший умер на месте.

— Труп мужчины был обнаружен спустя неделю гулявшими во дворе детьми, — сообщает областная прокуратура. — Уголовное дело направлено в Челябинский областной суд для рассмотрения по существу.

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