«Отлетели как кегли»: ДТП с детьми на Северо-Западе Челябинска попало на видео

Авария произошла на этом переходе. Фото: google.com/maps

Момент ДТП на пешеходном переходе, в котором пострадали мальчики 9 и 12 лет, попал на видео. Записью с авторегистратора поделился читатель КП-Челябинск.

— Дети отлетели как кегли, — говорит очевидец.

На записи видно, как дети отлетели на несколько метров. После падения один из мальчиков побежал к обочине, другой не смог встать и остался на проезжей части.

Сейчас пострадавшие дети находятся в Областной детской клинической больнице. Как сообщили в пресс-службе челябинского горздрава, 9-летнего мальчика госпитализировали с диагнозом сотрясение мозга, под вопросом перелом бедра. У 12-летнего мальчика сотрясение мозга, тупая травма живота. У обоих состояние стабильное.

Но точной информации по травмам у детей до сих пор нет. По словам родителей одного из мальчиков, врачи на связь не выходят.

— Дозвониться до отделения невозможно. Вчера сказали, что у сына сотрясения нет, хотя по видео видно, что оба сильно ударились головами об асфальт. Мы до сих пор не можем понять, почему не провели полноценное обследование, чтобы выяснить точно, какие травмы у сына, — говорят родители.

Они рассказали, что на МРТ ребенка отправили лишь сегодня, потому что работает только один аппарат.

Мальчики переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу возле «Пятерочки» на улице Салавата Юлаева, 27. Там они попали под колеса.

— По предварительным данным, 64-летний водитель Hyundai Sonata не предоставил преимущество пешеходам, — рассказали в ГИБДД города.

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