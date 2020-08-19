В Челябинской области идет работа над проектом регионального бюджета

В Челябинской области идет работа над проектом бюджета-2021. Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

В Челябинской области идет активная работа над проектом регионального бюджета на 2021 год и плановый период до 2023 года включительно. Об этом губернатор Алексей Текслер сообщил на областном совещании с главами городов и районов и членами областного правительства в среду, 18 августа.

Налоговые и не налоговые поступления падают. Бюджет-2021 будет непростым. Потому губернатор потребовал от министерств и глав муниципалитетов взвешенного подхода в планировании бюджетов. Важно грамотно расставить приоритеты.

Важнейшими задачами остаются: реализация национальных проектов, поручений президента России. Не отменены задачи, поставленные губернатором в Обращении к депутатскому корпусу Законодательного Собрания. На контроле главы региона остаются поставленные им задачи по результатам инспекционных поездок в города и районы.

Прежде всего, будут финансироваться объекты, по которым разработана качественная проектно-сметная документация.

Напомним, ранее губернатор раскритиковал глав городов и районов за медлительность и срыв сроков в реализации проектов. Часто некачественно выполняется ПСД.

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