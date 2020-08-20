Новая разработка ученых из Челябинска сделает корпус мобильных неубиваемым

Скоро можно не надо будет боятся уронить мобильник — ученые нашли рецепт суперпрочности Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Международная группа ученых, в которую входят ученые ЮУрГУ, разработала композитный материал для защиты от электромагнитного излучения сотовых телефонов, сообщает «Южноуральская панорама» со ссылкой на пресс-службу вуза.

Созданный композит в разы ослабляет влияние излучения на организм человека и делает мобильники вполне безопасными. Кроме того, материал улучшает качество раций и прочих устройств, предназначенных для связи.

— Электроприборы создают электромагнитное поле, которое влияет на другие устройства. В результате мы видим шумы и помехи связи. Наш композит уменьшает амплитуду электромагнитной волны более чем в десять раз. Он как бы «разрывает» электромагнитное взаимодействие между приборами и устраняет помехи. И тогда голос собеседника звучит четко, как будто он стоит перед вами. Одновременно сверхпрочный материал обеспечивает надежную защиту корпуса мобильника — говорит преподаватель Высшей школы электроники и компьютерных наук ЮУрГУ Денис Клыгач.

Особые свойства полиуретановому композиту придают частицы сверхтвердого минерала корунда. Он-то и служит «броней» от электромагнитного излучения.

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