Художникам оставили послание на месте уничтоженного портрета Бориса Рыжего в Челябинске

Фото: Изнанка Челябинска/vk.com

История с закрашенным портретом уральского поэта Бориса Рыжего на перекрестке улиц Свободы и Плеханова получила продолжение. Понимая, что активисты придут восстанавливать рисунок, неизвестные написали им послание прямо на стене (орфография сохранена): «Пока не ресуйте портрет. Когда покрасим наресуете».

Послание написано с ошибками. Фото: Изнанка Челябинска/vk.com

— На торце здания идет ремонт какого-то помещения. Скорее всего, это будет или магазин или общепит. Видимо, владельцы и дали указание на уничтожение граффити (Но это не точная информация). Также есть следы переписки с неравнодушными к Борису Рыжему. Портрет можно будет нарисовать после того, как что-то докрасят, — пишет автор фото Марина Кочнева в группе «Изнанка Челябинска» во ВКонтакте.

Отметим, что именно в этом доме на Свободы, 149, с 1974 по 1980 год — от рождения и до переезда в Свердловск — жил Борис Рыжий.

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