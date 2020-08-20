Евгения Майорова прокомментировала секс-скандал в детском лагере под Челябинском

Лагерь, где все случилось, расположен в Каштакском бору. Фото: официальный сайт лагеря.

В четверг, 20 августа, в СМИ появились сообщения о задержании замдиректора частного лагеря «Мирумир» под Челябинском, также исполнявшего обязанности начальника медпункта. По информации из источников сообщается, что 36-летний мужчина совершил некие сексуальные действия по отношению к трем подросткам 13-16 лет. Мальчишки пожаловались родным, а те обратились к силовикам.

В полицейском главке Челябинской области информацию о насилии в лагере не комментируют, направляя всех журналистов в Следственный комитет. СК до сих пор не готов давать пояснения.

То, что силовики все-таки занимаются инцидентом, КП-Челябинск подтвердила уполномоченный по правам детей в регионе Евгения Майорова.

— Я не знаю, было это и ли нет. Но держу ситуацию на контроле. Необходимые запросы в органы уже направлены. Знаю, что инцидент проверяет Следственный комитет, — пояснила редакции Евгения Майорова.

Директор лагеря «Мирумир» Владимир Тартаковский отказался общаться с прессой, после обеда он вообще выключил телефон. Мы готовы выслушать комментарий директора и опубликовать его.

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