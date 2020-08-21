Главную площадь Челябинска превратят в базар

Вместо ларьков — модные павильоны. Фото: t.me/vasafonov
В центре Челябинска появится сезонная ярмарка. Современные киоски в стиле «лофт» установят прямо на площади Революции.
— Ярмарка будет работать с 29 августа по 1 декабря. Сельхозпроизводители смогут продавать свой урожай и свою продукцию по демократичным ценам, — рассказал пресс-секретарь администрации Челябинска Владимир Сафонов.
Более подробную информацию о ярмарке обещали предоставить по официальному запросу, поскольку за это отвечают несколько ведомств. В пресс-службе мэрии также упомянули, что помимо сельхозпроизводителей, там будут продавать и другие «товары народного потребления». Например, у новому учебному году.
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