Губернатор Алексей Текслер рассказал, как будут работать школы с 1 сентября

Увидимся вживую! Фото: Евгения ГУСЕВА

Первого сентября все школы Челябинской области начнут работу в обычном режиме. Речи о возвращении к дистанционному обучению пока нет, заявил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

— Я очень рад, что ситуация позволяет нам начать учебный год в привычном формате. Детям необходимо живое общение со сверстниками, учителями. Образование — это не только обучение, но и воспитание. Поэтому, я в этом глубоко убежден, школу ничто не может заменить, — заявил глава региона на пленарном заседании южноуральского педагогического собрания.

И эта новость не единственная из приятных. Ранее власти области заявили, что педагоги, которые исполняют функции классных руководителей, будут получать ежемесячную доплату к зарплате в размере 5 тысяч рублей. А все учащиеся начальной школы — бесплатное горячее питание и стакан молока.

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