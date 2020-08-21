Челябинская телебашня засияет бело-сине-красными цветами в честь Дня флага

Телебашня находится в Советском районе Челябинска Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Завтра в России отмечается День государственного флага. В связи с пандемией все мероприятия будут проводиться в онлайн формате, но чтобы праздник было видно всем, администрация города решила подсветить местную телебашню бело-сине-красными цветами.

— В честь главного символа России Челябинская телебашня засияет бело-сине-красными огнями, — сообщили в ОРТПЦ Челябинска. — Подсветка будет включена с 20:00 до 23:00 с 21 по 23 августа.

День государственного флага стал официальным праздником в 1994 году.

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