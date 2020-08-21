В Челябинске пенсионер пытался убить своего зятя из-за болезни дочери

Для нападения пенсионер использовал нож Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Калининский районный суд Челябинска вынес приговор 62-летнему мужчине, который был признан виновным в покушении на убийство. За совершенное преступление ему назначили 4 года колонии строгого режима.

Все произошло в апреле 2020 года. Пенсионер, будучи пьяным, напал с ножом на спящего мужа своей дочери, обвинив того в ее болезни. Правда, довести начатое до конца не удалось — потерпевший проснулся и дал отпор своему тестю. После этого зять отправился к соседям, чтобы ему остановили кровотечение и вызвали скорую помощь.

— Допрошенные в зале суда свидетели – соседи потерпевшего и сотрудница скорой помощи подтвердили, что причинённые телесные повреждения могли повлечь смерть за короткий промежуток времени в случае неоказания экстренной медицинской помощи, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Отметим, что подсудимый раскаялся в содеянном в ходе судебного заседания.

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