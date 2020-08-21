Суд арестовал замдиректора челябинского лагеря, обвиняемого в педофилии

Лагерь, где все случилось, расположен в Каштакском бору. Фото: официальный сайт лагеря.

Сосновский районный суд Челябинской области , 21 августа, арестовал заместителя директора челябинского лагеря по подозрению в педофилии. За решеткой он будет находиться до 20 октября. В суде посчитали, что обвиняемый может скрыться от следствия и оказать давление на потерпевших детей.

Напомним, о задержании замдиректора челябинского лагеря , также исполнявшего обязанности начальника медпункта, стало известно накануне, 20 августа. По информации из источников сообщалось, что 36-летний мужчина совершил некие сексуальные действия по отношению к трем подросткам 13-16 лет. Мальчишки пожаловались родным, а те обратились к силовикам.

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