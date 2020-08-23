Скоро в город придет бабье лето. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На этой неделе в Челябинск придет молодое бабье лето. По данным Гидрометцентра России, к концу рабочей недели воздух прогреется до +28 градусов. А пока расскажем, какая погода ожидает челябинцев в ближайшие дни.

С понедельника и по среду, 23-25 августа, в городе еще прохладно: +21...+23 градуса. Ночами + 11...+12. Порывы ветра несильные. Кратковременные дожди.

С четверга температура начнет подниматься. Ночи станут теплее: до +15 градусов. Днем синоптики обещают +26...+28 тепла. Вероятность осадков даже повысится. Ветер практически сойдет на нет. Будем надеяться, что и 1 сентября небо порадует нас комфортной теплой погодой.

Бабье лето на Южном Урале случается на каждый год. Синоптики Челябинского гидрометцентра подсчитали, что за последние полвека оно приходило не более 30 раз. В большинстве случаев это было молодое бабье лето, которое выпадает на конец августа — первую декаду сентября. Старое бабье лето обычно встречают во второй декаде сентября.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru