Мэрия Челябинска намерена взыскать 2,5 млн за незаконную штрафстоянку

Стоянка, на которую увозили авто-нарушителей, сама оказалась незаконной. Фото: Челябинский урбанист

В Челябинске КУИЗО (Комитет по управлению имуществом и земельным отношениям) будет судиться с ООО «Лидер Плюс» — компанией, отвечающей за эвакуацию авто и штрафстоянку. Мэрия намерена взыскать деньги, полученные от пользования землей рядом с ЖК «Западный луч», куда в последние годы привозили эвакуированные машины.

— Комитет обратился с требованиями: взыскать неосновательное обогащение за пользование земельным участком за период с 03.05.2018 по 31.01.2020 в размере 2 496 159 руб. 54 коп.; взыскать проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 01.06.2018 по 31.01.2020 в размере 155 076 руб. 95 коп., — говорится в картотеке дел.

Предварительное судебное заседание назначено на 13 октября.

Напомним, в июле Арбитражный суд штрафстоянку признал незаконной — документов на землю не было. Прокурор потребовал, чтобы компания «Лидер плюс» освободить участок.

Тогда челябинский урбанист Лев Владов выступил с эмоциональным заявлением.

— Гаишники два года увозили автомобили челябинцев на незаконную штрафстоянку, которая требовала оплаты за эвакуацию и почасовую парковку на площадке, которую не имела права использовать. Вопрос: а горожанам кто-нибудь компенсирует затраты, которые они понесли и платили деньги непонятно на каких основаниях и непонятно кому, — записал видео урбанист.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru