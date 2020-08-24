Возле областного суда в Челябинске вспыхнула иномарка

Информация о пострадавших пока не уточняется. Фото: читатель КП

В понедельник, 24 августа, на улице Труда, в районе Челябинского областного суда, загорелась легковушка. Видео с места инцидента КП-Челябинск прислали очевидцы.

— Мы точно не видели, что за марка, говорят, Chevrolet Niva. Тушат около трех человек огнетушителями, — рассказали свидетели происшествия.

По кадрам видно, к месту стянулись пожарные. В ГУ МЧС России по Челябинской области пообещали дать комментарий позднее.

Обновлено в 17:17.

— В 16:21 поступило сообщение. Выехала одна автоцистерна, четыре человека личного состава. Пострадавших нет. Полная ликвидация пожара была объявлена в 16:47. Причины выясняются сотрудниками отдела дознания, — сообщили в ведомстве.

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