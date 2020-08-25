В горбольнице Челябинска четыре медсестры заболели коронавирусом

Коллег заболевших медсестер обследовали на ковид - они здоровы. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В челябинской больнице № 6 четыре операционные медсестры, работающие в хирургическом отделении, ушли на больничный с коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе медучреждения.

— На момент появления у сотрудниц клинической картины ОРВИ пациентов с коронавирусной инфекцией в операционном блоке не было. Вероятнее всего, имеет место внебольничное инфицирование сотрудниц с последующей передачей контактно-бытовым путем, — рассказали в больнице. — Все сотрудники оперблока обследованы на коронавирусную инфекцию, результаты анализов у всех отрицательные.

В администрации ГКБ №6 отметили, что персонал обеспечен средствами индивидуальной защиты, помещения оперблока ежедневно дезинфицируются. Пациентов при поступлении в отделении обследуют.

— Сегодня в оперблоке работают 22 человека. В связи с заболеванием медицинских сестер обязанности распределены между другими сотрудниками. В ночные смены, как правило, дежурят две медсестры. Случаи, когда в ночь остается один сотрудник, носят единичный характер. Сотрудники, работающие с дополнительной нагрузкой, получат доплату за совмещение согласно Коллективному договору.

В больнице добавили, что ночью проводятся только экстренные операции, для чего используется одна операционная. Необходимость работы двух операционных одновременно возникает редко.

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