«Я контактировал с больным коронавирусом»: что делать?

У контактных людей мазок на ковид берут на 8-10 день после встречи с заболевшим. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Почти 14 тысяч южноуральцев переболели или еще болеют коронавирусом. Их соседи, знакомые и коллеги часто жалуются на то, что не могут дождаться постановления об изоляции. Как правильно вести себя людям, которые контактировали с больными ковид. Четкие указания дал Роспотребнадзор по Челябинской области.

Прежде всего следует понимать, что официальный статус контактного человека и больничный лист выдают только тем южноуральцам, кого признает контактным Роспотребнадзор и медицинская организация, на базе которой лечится заболевший.

— Когда медики передают в Роспотребнадзор информацию о больном коронавирусом, мы определяем круг его контактов. В том числе сообщаем о факте заражения по месту работы или по месту учебы больного. Дальше мы формируем список контактных лиц и выносим в их адрес постановление о самоизоляции с учетом даты последней встречи. Информация о контактном лице передает в его поликлинику, где и выписывают больничный. А мазок на ковид у него должны взять на 8-10 день. Такие сроки обусловлены тем, что обычно инкубационный период коронавируса длится около семи дней, — рассказала начальник отдела эпиднадзора Роспотребнадзора по Челябинской области Раиса Косарева.

Про словам чиновницы, иногда ее коллегам не удается вручить постановление по месту жительства человека, так как контактного человека не застают дома. Но случается и такое, что кто-то не попадает в список контактных по разным причинам.

— Если вы полагаете, что имели контакт с заразившимся человеком, можете сами заявить об этом в Роспотребнадзор. Дозвониться до нас в эти дни очень трудно. Лучше всего отправить нам официальное письмо на сайте Роспотребнадзора и указать, с кем именно вы встречались. Не забудьте при этом оставить свои контактные данные. Такое письмо точно не пропадет и будет обработано нашими специалистами, — заверила Раиса Косарева.

НА ЗАМЕТКУ

Куда звонить при подозрении на коронавирус

Круглосуточный телефон горячей линии Министерства здравоохранения: 8 (351) 240-15-16.

Круглосуточная горячая линия по вопросам граждан: 8-800-201-41-88.

Телефон горячей линии службы психологической помощи для людей на самоизоляции: 8 (351) 269-77-77.

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