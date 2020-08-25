Когда Челябинск получит вакцину от коронавируса, пока не известно. Фото: Иван МАКЕЕВ

Медицинское сообщество Южного Урала ждет вакцину от коронавируса. Сроки поступления в наш регион пока не известны. И хотя специалисты еще не видели даже инструкцию к новому препарату, главный детский инфекционист Челябинской области Рафия Бабик готова привиться одной из первых. И вот почему.

— Да, новая вакцина еще не прошла масштабных испытаний, но она дает хороший иммунный ответ. Бояться ее не нужно, так как в ее состав не входит живой вирус ковид. Заболеть после введения этой прививки нельзя, — заявила Рафия Бабик.

По словам медика, первая российская вакцина от коронавируса является векторной. В качестве ее основы выступает вектор аденовируса. Этот вирус никогда не вызывает тяжелых болезней и в данном случае призван доставить антиген коронавируса в организм здорового человека. Заболеть после введения антигена нельзя. Поэтому в целом препарат безопасен. Правда, в будущем все же придется учитывать противопоказания к препарату — подойдет он не всем.

Как уже говорилось, в первую очередь вакцину против коронавируса предложат людям, чьи профессии связаны с риском — медикам, учителям. Дети в этом году прививаться от ковид не будут. К вакцинации их допустят после более длительных испытаний.

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