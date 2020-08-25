Челябинск
Еще
Радио
Челябинск
Еще
Радио
Челябинск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Коронавирус Covid-19

Главный детский инфекционист Челябинской области готова привиться от коронавируса в числе первых

Рафия Бабик рассказала, почему от вакцины нельзя заразиться
Ирина ГоллайИрина ГоллайИринаГоллай
КомментироватьОставить комментарий
Когда Челябинск получит вакцину от коронавируса, пока не известно.

Когда Челябинск получит вакцину от коронавируса, пока не известно.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Медицинское сообщество Южного Урала ждет вакцину от коронавируса. Сроки поступления в наш регион пока не известны. И хотя специалисты еще не видели даже инструкцию к новому препарату, главный детский инфекционист Челябинской области Рафия Бабик готова привиться одной из первых. И вот почему.

— Да, новая вакцина еще не прошла масштабных испытаний, но она дает хороший иммунный ответ. Бояться ее не нужно, так как в ее состав не входит живой вирус ковид. Заболеть после введения этой прививки нельзя, — заявила Рафия Бабик.

По словам медика, первая российская вакцина от коронавируса является векторной. В качестве ее основы выступает вектор аденовируса. Этот вирус никогда не вызывает тяжелых болезней и в данном случае призван доставить антиген коронавируса в организм здорового человека. Заболеть после введения антигена нельзя. Поэтому в целом препарат безопасен. Правда, в будущем все же придется учитывать противопоказания к препарату — подойдет он не всем.

Как уже говорилось, в первую очередь вакцину против коронавируса предложат людям, чьи профессии связаны с риском — медикам, учителям. Дети в этом году прививаться от ковид не будут. К вакцинации их допустят после более длительных испытаний.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

Коронавирус в Челябинской области 2020