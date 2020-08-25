В Челябинске наказали похитительницу кизильника

Кусты кизильника выкапывали с улицы Лесопарковой. Фото: администрация Челябинска

В Челябинске, 25 августа, суд Центрального района вынес приговор 59-летней жительнице города, которая похитила кусты кизильника на улице Лесопарковой. Ее осудили по статье «Мелкое хищение». За совершенное преступление женщине назначили штраф в размере трех тысяч рублей.

Напомним, в начале августа на улице Лесопарковой высадили кусты кизильника. Но саженцы даже не успели «обжиться» на новом месте. На кустарник позарились челябинцы и стали выкапывать его. Сначала две сотни кустов похитил мужчина, за что теперь будет отвечать в суде, а потом еще три кустика утащила женщина. Она их посадила возле своего дома, но вскоре была задержана полицейскими.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru