На фасадах двух многоэтажных домов Миасса появятся медведь и парусник

Так муралы будут выглядеть в финальной стадии. Фото: пресс-служба мэрии Миасса.

В Челябинской области продолжается общероссийский фестиваль «Культурный код». На этой неделе муралы начнут создавать в Миассе. Так, на двух фасадах многоэтажных домов по улице Готвальда появятся граффити с медведем и парусником.

— Решением о тематике полотен в городах принималось оргкомитетом на областном уровне. Так как наш город окружают леса, то на доме № 35 будет изображен медведь, символизирующий хозяина леса. На доме № 33 принято решение нарисовать парусник, символизирующий «жемчужину Урала» – озеро Тургояк, — сообщили в администрации Миасса.

Начать работы на фасаде дома №35 планируют уже завтра, 26 августа. На первом этапе место, где будет рисоваться граффити, отмоют и загрунтуют. А на втором этапе начнется создание самого изображения. Аналогичные работы на фасаде дома №33 запланированы на 4 сентября.

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