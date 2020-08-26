Зонты и теплые куртки 1 сентября оставляйте дома. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Гидрометцентр России выложил на своем сайте официальный прогноз погоды на День знаний в отдельных регионах страны. Прогноз пока предварительный, но у него есть хорошие шансы сбыться. Рассказываем, какой будет погода в Челябинске 1 сентября 2020 года.

Итак, синоптики из Москвы полагают, что в Челябинске праздник будет солнечным, теплым. Воздух прогреется до +25 градусов. Осадков городу не обещают.

Сейчас Челябинск переживает молодое бабье лето. Пик тепла ожидается в нынешнюю субботу, 29 августа. В этот день горожан ждет летняя погода: до +29…+30 градусов. Начиная с воскресенья, температура начнет медленно понижаться. Но запаса тепла все-таки хватит, чтобы сделать комфортным и радостным школьный праздник.

Ранее мы рассказывали о том, какой будет погода в Челябинске в сентябре 2020 после аномально теплого лета.

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