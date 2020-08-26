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«Всех контактных отправили домой своим ходом заражать других»: в Челябинской области у пациента одной из больниц обнаружили коронавирус

По рассказам очевидца, врачи не соблюдали требования Роспотребнадзора во время пандемии
Рустам ЯхинРустамЯхин
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Помещения, где находился больной, должны продезинфицировать.

Помещения, где находился больной, должны продезинфицировать.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В ГБУЗ ОТБ № 2 Бакала (Саткинский район Челябинской области) произошло ЧП. У одного из пациентов терапевтического отделения обнаружили коронавирус. В итоге, всех людей, находящихся там на лечении, выписали из больницы в срочном порядке. Как сообщила читательница КП-Челябинск, чья пожилая мать лежала с гипертонией, это было сделано с нарушениями.

— Утром мама мне сказала по телефону, что мужчину из их отделения увезли в Сатку с подозрением на COVID-19, а у них взяли мазки из носа и горла. Все врачи были без масок, а всех контактных отправили домой своим ходом заражать других, — рассказала о произошедшем читательница КП-Челябинск.

Женщина опасается за здоровье своей матери, контактировавшей с больным коронавирусом. Она связалась с врачами больницы, но четких разъяснений получить не смогла.

— Я дозвонилась в отделение, где она лежала. Мне подтвердили, что у мужчины коронавирус. Сказали, что все выписанные на контроле. Но на каком контроле, если все больные разбежались кто куда, непонятно.

В пресс-службе Минздрава Челябинской области оперативного комментария получить не удалось. Там сообщили, что информацию предоставят позднее.

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