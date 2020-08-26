Челябинская область попала в топ-10 регионов с самым загрязненным воздухом

Согласно отчету, за прошлый год российскими предприятиями и транспортом было выброшено 22,7 млн тонн загрязняющих веществ. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Эксперты аналитической службы международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza назвал регионы России с самым загрязненным воздухом. В тройке лидеров по количеству выброшенных в атмосферу за год вредных веществ оказались Краснодарский край, Кемеровская область и ХМАО. В список также попала Челябинская область. Она заняла в анти-рейтинге восьмое место.

— В числе лидеров по загрязнениям также Свердловская область (1 млн тонн), Ямало-Ненецкий автономный округ (787,4 тыс. тонн), Иркутская область (714,7 тыс. тонн), Башкортостан (599,4 тыс. тонн), Челябинская область (594,9 тыс. тонн), Оренбургская область (551,4 тыс. тонн) и Краснодарский край (495,3 тыс. тонн), — сообщают аналитики FinExpertiza.

Согласно отчету, в 2019 году всего было выброшено российскими предприятиями и транспортом 22,7 миллионов тонн загрязняющих веществ. Причем около трех четвертей по этому показателю принадлежит предприятиям, а оставшаяся часть — автомобилям.

Отметим, что эксперты составляли список по загрязненным регионам на основе данных Росприродназора. Статистика базируется на отчетах предприятий по выбросам, а также на информации о выбросах транспорта.

Статистика: международная аудиторско-консалтинговая сеть FinExpertiza

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