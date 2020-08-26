Член ЛДПР из Челябинска требует миллион рублей от Алексея Навального

Константин Киреев требует от Алексея Навального 1 млн 600 рублей Фото: Александр ГЛУЗ

Кандидат в депутаты Заксобрания Челябинской области от партии ЛДПР Константин Киреев подал в суд на оппозиционера Алексея Навального. По словам либерал-демократа, его включили в список «Умного голосования» без его согласия. В результате он не смог попасть в совет депутатов Калининского района Челябинска и боится пролететь на грядущих выборах 13 сентября.

— Истец просит признать опубликованные сведения не соответствующими действительности, обязать ответчика удалить сведения и опубликовать опровержение, — цитирует ТАСС пресс-службу Люблинского суда Москвы, куда было подано заявление.

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Беседа по иску назначена на 3 сентября. В картотеке суда никаких подробностей по иску к Алексею Навальному нет. Кроме того, мы заметили забавную ошибку в пункте «Категория дела» указано «О расторжении брака супругов, имеющих детей».

Ошибка в картотеке дел. Скрин с сайта mos-gorsud.ru

Напомним, сейчас Алексей Навальный находится в реанимации немецкой клиники. Больше материалов об этом читайте по ссылке.

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