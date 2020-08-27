Власти проверят школу в Челябинске, где на весь класс один учебник литературы

По закону, учебники выдает школа, а родители покупают рабочие тетради по предметам. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В четверг, 27 августа, первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт посетит школу на Северо-Западе Челябинска, где учеников заставляют покупать учебники за свой счет.

Накануне в сетях появился скриншот сообщения классной дамы, которая написала родителям, что на весь класс библиотека готова выдать один учебник литературы, а также несколько учебников по истории, русскому языку и обществознанию. Они достанутся многодетным. Всем остальным придется покупать книги за свои семьи.

— Посмотрю на учебники, а заодно на пищеблок. Нужно разобраться в этой ситуации, — заявила Ирина Гехт.

Чиновник воздержалась от предварительных оценок ситуации до выезда на место.

По закону, родители вправе бесплатно требовать от учебного заведения полный комплект учебников. И лишь рабочие тетради по разным предметам семьи обязаны покупать сами.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru