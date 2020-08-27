Карантин в школах Челябинска с 20 сентября 2020 года: министр образования рассказал, как будут учиться дети

Родители со страхом ждут дистанта. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Среди родителей упорно циркулируют слухи, что вот-вот и в школах области снова введут дистанционное образование. Сроки при этом называют разные: ноябрь, октябрь и почему-то 20 сентября. Министр образования Челябинской области Александр Кузнецов назвал это глупостью.

— Это может произойти, только если в отдельной школе произойдет вспышка заболеваемости. Но так, чтобы всю страну отправить снова на дистант, — нет, это глупости. В вузах такая же история. Только там студенты будут в масках на лекциях сидеть, — заявил Александр Кузнецов в интервью Chel.DK.ru.

Кузнецов напомнил, что в этом году учебный процесс будет организован с максимальными мерами безопасности для учащихся. Дети начнут учиться, как в советские годы: класс будет находиться в закрепленном помещении, переходить только на очень специализированные занятия — например, в кабинет информатики или на лабораторную работу по физике и химии.

Школам, в которых дети учились в одну смену, рекомендовано перейти на две смены, чтобы развести потоки.

— Может, мы перестраховываемся, но мы же так и не знаем в точности, как передается эта инфекция, поэтому должны постараться максимально разобщить детей. Если будет все нормально, будем постепенно возвращаться к нормальной жизни, — пообещал министр.

Чиновник также признался, что грызть гранит науки в масках тяжело.

— Непросто. Особенно очкарикам: стекла очков все время запотевают, по себе знаю, — улыбнулся чиновник.

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