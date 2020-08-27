«Под меня копают»: в Челябинске задержали юриста «СтопГОКа»

Коллеги Владимира Казанцева считают, что его не хотят пускать на суд 11 сентября Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

В Челябинске задержан руководитель общественной организации «Экологический консалтинг» Владимир Казанцев. Юриста подозревают в мошенничестве. Однако его соратники полагают, что все не так просто.

— Статья, по которой задержали Казанцева, не предполагает таких жестких мер реагирования, как задержание. Для меня очевидно, что его не хотят допустить на процесс, заседание по которому назначено на 11 сентября, — заявил КП-Челябинск координатор общественного движения «Зеленый город» Сергей Белогорохов.

Правозащитник Владимир Казанцев отстаивает сторону зеленых активистов в судебном процессе с Томинским ГОКом. Его соратники считают, что дело сфабриковано.

— Он единственный в регионе взялся за это дело, и сейчас ситуация складывается не в пользу ГОКа. Мы нашли фальсифицированную подпись в документе с экспертизой по ГОКу. Поэтому Казанцева и не хотят допустить на процесс. За неделю до этого Владимир предупреждал: «под меня копают, но у меня все чисто». До этого к нему приходили с предложениями отказать от ведения судов против ГОКа. Но Казанцев сам живет в этой области, и у него есть четкая морально-этическая позиция на этот счет, — говорит Белогорохов.

По данным активиста, задержание связано с тем, что два предпринимателя, чья фирма пользовалась услугами «Экологического консалтинга», заявили, что Казанцев якобы взял с них деньги на подкуп судьи.

В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области пообещали прокомментировать ситуацию позже.

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