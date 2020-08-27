Жена челябинского олигарха попала в топ-25 самых богатых женщин России по версии Forbes

Интересно, на что тратят деньги дамы-миллиардеры. Фото: Евгения ГУСЕВА

Журнал Forbes опубликовал свежий рейтинг самых богатых женщина России. В топ-25 попала супруга совладельца ЧЭМК Юрия Антипова Людмила. По данным Forbes, ее состояние составляет 200 млн долларов. Людмила Антипова оказалась на 22 позиции рейтинга.

По данным журнала, 64-летней Людмиле Антиповой принадлежат 25% акций «Урало-Сибирской металлургической компании».

В 1995 году предприниматель Юрий Антипов вместе с партнером Александром Аристовым основал группу «Ариант», название которой составлено из первых слогов их фамилий. В группу входит агрофирма «Ариант» (свинокомплексы, винныи холдинг «Кубань-вино», сеть фирменных магазинов), Челябинскии электрометаллургическии комбинат, «Кузнецкие ферросплавы» и Серовскии завод ферросплавов. Головная компания группы — Урало-Сибирская металлургическая компания (УСМК). В семье трое взрослых сыновей, учившихся в Европе и США и участвующих в развитии «Арианта». Сама Людмила Антипова на пенсии и не принимает участия в управлении группой.

Ранее мы писали, что в свежем рейтинге богачей Forbes оказались семь уроженцев Челябинской области.

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