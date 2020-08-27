Челябинский облсуд признал законным штраф 15 тысяч за визит в МФЦ без маски

Сотрудники МФЦ несколько раз сделали женщине замечание Фото: Михаил ФРОЛОВ

Челябинский областной суд признал законным штраф в 15 тыс. рублей, выписанный жительнице Миасса Златиславе Мурдасовой, которая пришла в МФЦ без маски. Ранее аналогичное решение вынес Миасский городской суд.

— Судом установлено, что Мурдасова, находясь в МФЦ при большом скоплении людей на неоднократные замечания сотрудников центра, отказалась надевать маску, — сообщили в пресс-службе облсуда.

Златислава Мурдасова признана виновной в невыполнении правил поведения во время режима повышенной готовности (ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ).

Кстати, в Миассе из зала судебного заседания Мурдасову Златиславу выставили за то, что она пришла на заседание без маски. В Областном суде все прошло без нее.