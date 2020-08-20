Жительницу Миасса оштрафовали на 15 тысяч за отсутствие маски

В Миассе осудили женщину из-за отсутствия маски Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Жительница Миасса Златислава Мурдасова не захотела надевать маску в общественном месте. За это суд оштрафовал ее на 15 тыс. рублей. Кстати, на заседания она снова пришла без маски, за что ее выставили из зала суда и составили новый протокол.

— Из зала судебного заседания Мурдасова Златислава была удалена в связи с отказом использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания и в отношении нее был составлен протокол об административном правонарушении за неисполнение законного распоряжения судьи (ч. 1 ст. 17.3 КоАП РФ), — сообщили в пресс-службе Миасского городского суда.

Женщина решила обжаловать постановление в Челябинском областном суде.

Напомним, в Челябинской области действует масочный режим. А вчера губернатор Алексей Текслер рассказал о новых послаблениях: в регионе разрешили массовые мероприятия, а 1 сентября южноуральцы смогут пойти в кинотеатры.

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