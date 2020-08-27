Блогер Варламов заступился за жительницу Миасса, которую дважды оштрафовали за отсутствие маски

Также известный блогер обратился к чиновникам по поводу масочного режима Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Популярный блогер Илья Варламов высказался о ситуации, которая произошла с жительницей Миасса Златиславой Мурдасавой. Напомним, женщина пришла без медицинской маски на суд.

— Перчаточно-масочное безумие начинает уходить в какую-то рекурсию. Ее судили за то, что она была без маски и еще один штраф ей впаяли за то, что на этот суд она пришла без маски. В итоге назначили два штрафа, но женщина решила их обжаловать. Так что есть все основания ожидать, что на следующий суд она придет без маски и получит еще новый штраф, который начнет обжаловать. И все это будет проходить без маски и эти штрафы будут расти как снежный ком, пока не вселенная взорвется, — шутит Илья Варламов.

После того, как ролик появился в Сети, состоялась апелляция в Челябинском областном суде. Увы, развития истории, скорее всего, не будет. Златислава Мурдасава на заседание не пришла и служители Фемиды вынесли решение без нее.

— Зайдите в любую политическую хронику и посмотрите, много ли чиновников носят маски. Нельзя заставлять [носить] маски людей, если вы сами в них не ходите, — возмутился Илья Варламов.

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