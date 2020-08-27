На остановках Челябинска составили схемы с прогулочными маршрутами

Фото: мэрия Челябинска

На остановках общественного транспорта в центре Челябинска появились схемы с прогулочными маршрутами. Они помогут жителям города и туристам ознакомится с интересными местами столицы Южного Урала.

— Разместили на 9 остановках схемы прогулочных маршрутов по центру Челябинска. Максимальная длина маршрута - 12 км или около 3 часов, — сообщил вице-мэр по городской среде и урбанистике Александр Егоров.

Отметим, что у каждой схемы есть специальный блок в нижней части. Он посвящен историям, которые связаны с Челябинском.

Фото: мэрия Челябинска

Фото: мэрия Челябинска

Фото: мэрия Челябинска

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