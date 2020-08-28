Взятка в три миллиарда: подельников бывшего губернатора Челябинской области Юревича отправят под суд

Депутат Вадим Белоусов Фото: сайт Госдумы РФ

Генеральная прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу депутата Государственной Думы Вадима Белоусова. Вместе с бывшим гланым бухгалтером ОАО «Первый хлебокомбинат» Челябинска Маргаритой Бутаковой он подозревается в получении крупной взятки.

По данным следствия, с 2010 по 2014 год подозреваемые вместе с бывшим губернатором Челябинской области Михаилом Юревичем получили взятку от дорожно-строительного холдинга за покровительство своей деятельности. Всего за пять лет обвиняемые получили более трех миллиардов рублей.

— Подозреваемые обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ «Получение взятки в особо крупном размере», — сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

В ходе следствия Вадима Белоусова лишили депутатской неприкосновенности. Что касается Михаила Юревича, то он скрылся от следствия, его объявили в международный розыск.

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