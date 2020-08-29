В Челябинске столкнулись троллейбус и автобус

ДТП случилось рано утром. Фото: vk.com/«Регион-74 | Челябинск», Евгений Фирсов

Сегодня утром, 29 августа, возле торгового центра «КС» на Черкасской, что в Курчатовском районе, дорогу не поделили троллейбус №14 и автобус Hyundai. Авария произошла в 7.20. О ней сообщили очевидцы в соцсетях.

К счастью, обошлось без серьезных последствий.

— Пострадавших нет, автомобили получили механические повреждения, — рассказали корреспонденту КП-Челябинск в пресс-службе городской ГИБДД.

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