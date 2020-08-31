Иномарка насмерть сбила велосипедиста на трассе М5 в Челябинской области

Заднее колесо велосипеда погнуло от удара. Фото: пресс-служба ГИБДД Челябинской области

На трассе М5 Челябинск — Екатеринбург Mitsubishi насмерть сбил велосипедиста. Авария произошла в воскресенье, 30 августа.

— В 22:25 на 22 км автодороги подъезд к Екатеринбургу 31-летний водитель, управляя автомобилем Mitsubishi Lancer, совершил наезд на велосипедиста, мужчину в возрасте 35-40 лет, который двигался по проезжей части дороги в попутном направлении. В результате ДТП велосипедист погиб, — сообщили в ГИБДД Челябинской области.

Вот так выглядит авто после ДТП. Фото: пресс-служба ГИБДД Челябинской области

Судя по фотографиям с места ДТП, удар был мощный. Разбито лобовое стекло со стороны водителя, капот — во вмятинах. Заднее колесо велосипеда погнуло от столкновения. Возможно, автолюбитель не заметил велосипедиста в темное время суток.

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