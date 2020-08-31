Дело о крупной взятке подельников Юревича рассмотрит Челябинский облсуд

Депутат Вадим Белоусов. Фото: сайт Госдумы РФ

Генпрокуратура передаст дело депутата Госудмы Вадима Белоусова и его тещи, бывшего бухгалтера «Первого хлебокомбината» Маргариты Бутаковой в Челябинский областной суд. Их обвиняют в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

— Уголовное дело после вручения копий обвинительных заключений будет направлено в Челябинский областной суд для рассмотрения по существу, — рассказали в управлении Генпрокуратуры по взаимодействую со СМИ.

По версии следствия, с 2010 по 2014 года обвиняемые вместе с экс-губернаторов Челябинской области Михаилом Юревичем крышевали дорожно-строительный холдинг. За пять лет обвиняемые получили более трех миллиардов рублей. Вадима Белоусова уже лишили депутатской неприкосновенности, а сбежавшего губернатора объявили в международный розыск.

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