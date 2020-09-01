На мосту в Челябинске произошло массовое ДТП

ДТП на мосту из Ленинского района. Фото: кадр из видео vk.com/ Регион-74 | Челябинск

Массовое ДТП произошло сегодня, 1 сентября, на мосту в Ленинский район. Из-за аварии образовался небольшой затор.

На кадрах с места ДТП видно, что у легкового авто смяло капот и бампер. Водитель даже достал огнетушитель.

— На мосту с улицы Дзержинского в сторону улицы Доватора произошло столкновение трех автомобилей: ГАЗ, Skoda и Газель. Пострадавших нет, — сообщила КП-Челябинск старший инспектор отдела пропаганды БДД ГИБДД Челябинска Алена Безменова.

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