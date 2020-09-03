Фото: сообщество "Челябинская Феминистская Агитгруппа", ВК.

Местные феминистки решили сформировать у челябинок комплекс неполноценности. С периодичностью в несколько дней они расклеивают листовки, которые, по задумке борцов за женское равноправие, могут разрушить у любой дамы традиционное мировоззрение на роль женщины в обществе.

Так, в конце августа дамочки призывали землячек выбрать вместо семейного очага подруг, свободное время и общественную активность. Листовки с нравоучениями о сущности брака были развешены напротив ЗАГСа. До этого феминистки расклеивали агитки за повышение женских зарплат и пропаганду легальных абортов.

Фото: сообщество "Челябинская Феминистская Агитгруппа", ВК.

А на этой неделе они заклеили улицу Сони Кривой биографией малолетней революционерки. Как известно, Кривая пришла в политику в 14 лет, а в 25 ее убили в уфимской тюрьме.

Сегодня жизнь не такая суровая. Но вот кажется нам, если встать на тропу войны с патриархатом, как призывают челябинские феминистки, то, как минимум, можно разрушить свои отношения со второй половиной. А как считаете вы?

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