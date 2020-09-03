Власти Челябинской области запретили охоту на территории нацпарка «Зигальга»

В нацпарке "Зигальга" запретили стрелять. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Министерство экологии исключает из охотничьего хозяйства «Катав-Ивановское» территорию национального парка «Зигальга».

Ранее министерство экологии обратилось в областное общество охотников и рыболовов с предложением добровольно отказаться от этих земель. Получив отказ, министерство подготовило обращение в Арбитражный суд Челябинской области. В настоящее время ведется работа по исключению территории в судебном порядке.

— Национальный парк — это территория с особыми условиями. Здесь действуют жесткие правила посещения. Напоминаем об этом всем жителям. Особенно охотникам и туристам. За нарушение этих правил предусмотрены штрафы, исправительные работы и другие меры административной и уголовной ответственности. Особенно строго преследуется охота, которая на территории парка считается незаконной, — заявил заместитель министра экологии Челябинской области Виталий Безруков.

А ЗАМЕТКУ

На территории парка запрещены:

— промысловая, спортивная и любительская охота;

— нахождение с огнестрельным, пневматическим и метательным оружием, капканами и другими орудиями охоты, с добытыми объектами животного мира и полученной из них продукцией;

— нахождение с собаками (за исключением использования собак при проведении мероприятий по охране природных комплексов и объектов), содержание собак без привязи вне вольеров или иных сооружений, ограничивающих зону их передвижения, а также нагонка и натаска собак.

За незаконную охоту предусмотрен штраф до 500 тыс. рублей и даже лишение свободы на срок до двух лет.

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