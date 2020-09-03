Памятник Грете Тунберг откроют в Саду камней 3 сентября. Фото: 2gis.ru, ru.wikipedia.org

В Челябинске откроют памятник 17-летней шведской экоативистке Грете Тунбер. СМИ со ссылкой на неких анонимных экологов сообщают, что мероприятие состоится в Саду камней сегодня, 3 сентября. Вот только глава Центрального района Виктор Ереклинцев заверил, что местные власти не имеют к акции никакого отношения.

— Сам узнал сегодня с утра об этой самодеятельности, — рассказал КП-Челябинск глава Центрального района Виктор Ереклинцев. — В районе периодически появляются подобные инициативы. Помните, несколько лет назад на площади Павших Революционеров тоже установили некий картонный арт-объект. Думаю, что это тоже будет временная конструкция и ничего капительного в Саду камней не появится, потому что установка памятников — отдельная процедура, утвержденная городскими нормативными актами. Скорее всего, это просто некий флешмоб или акция. Не более того. В любом случае посмотрим, что там будет.

Открытием памятника организаторы намерены поддержать затрагиваемые активисткой из Стокгольма глобальные экологические проблемы. Начало мероприятия назначено на 17:00.

СПРАВКА КП

Грета Тунберг получила международную известность и признание за продвижение идеи неизбежного экзистенциального кризиса для человечества в результате изменения климата.

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