Супруга Федора Конюхова прочитает открытую лекцию для челябинцев

Федор и Ирина Конюховы. Фото: личная страница героя в социальных сетях.

Жена известного путешественника Федора Конюхова даст открытую лекцию в стенах ЧелГУ. Правда, темой для разговора будут не путешествия, а законы. В частности: Конституция нашей страны.

— Ирина Умнова-Конюхова — доктор юридических наук, известный конституционалист. В Челябинске она даст экспертную оценку поправок к действующей Конституции России, а также расскажет о кризисе либерально-демократической модели развития, о поиске новой парадигмы государственного и общественного строя, — сообщает пресс-служба вуза.

Лекция состоится 4 сентября в 13.15 в аудитории А-11 на улице Бр. Кашириных, 129.

Кстати, Ирина Анатольевна — участник международных экспедиций «По следам Великого Шелкового пути». Два раза со своим мужем Федором Конюховым она пересекала Атлантический океан. А еще она — мама вице-губернатора Челябинской области Анатолия Векшина.

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