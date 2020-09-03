Суд отказал экс-главе Миасса, обвиняемому во взятках, в защите чести и репутации

Станислава Третьякова гоняли в следственный комитет каждый день Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Бывшему главе Миасса Станиславу Третьякову, обвиняемому во взятках, отказали в удовлетворении иска о защите чести и достоинства к региональному Следственному комитету. Экс-чиновник требовал публичного опровержения комментария пресс-службы ведомства. В феврале представитель СК Александр Скорик заявил СМИ, что Третьяков пытался уйти со следственного действия.

По словам адвоката Сергея Колосовского, тогда экс-мэра ежедневно вызывали в следственный комитет и давали повестки на следующий день. Так он ездил за 300 км всю неделю и даже в выходные.

— При очередном приезде у следователя Долгаева окончательно отключился разум, и он объявил, что Третьяков до 18 часов будет сидеть в коридоре, если Колосовский не приедет. Я уточнил у следователя, действительно ли он это сказал, он застенчиво подтвердил. Тогда уже у меня отключился участок мозга, отвечающий за толерантность, и я сделал пост в ФБ о том, что прямо сейчас СК совершает преступление, предусмотренное ст. 127 УК — незаконное лишение свободы, — рассказал на своей странице в Facebook Сергей Колосовский.

Историей заинтересовались журналисты.

— Пресс-секретарь СК Скорик (ибо хитрый Шишков был в отпуске) дал комментарий, что адвокат все врет, на самом деле идут следственные действия, а Третьяков попытался с них уйти, поэтому охрана его задержала, — продолжает Сергей Колосовский.

Адвокат добавил, что в суде Скорик заявил о том, что не знал, что комментарий у него брали для статьи, и что разговор записывался.

— В удовлетворении иска отказано в полном объеме. Адвокат заявлял об отводе судьи, но в этом тоже было отказано, — сообщили КП-Челябинск в пресс-службе Калининского районного суда.

Решение не вступило в силу и может быть обжаловано.

Обновлено 03.09.2020

После выхода в свет нашей публикации с нами связался старший помощник руководителя СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков. Он дал свой комментарий касательно сложившейся ситуации.

— Суд вынес решение на основании предоставленных доказательств сторонами. И если адвокат считает решение неправомерным, он его может обжаловать в установленном законе порядком, — сообщил Владимир Шишков.

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