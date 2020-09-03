Челябинск
Еще
Радио
Челябинск
Еще
Радио
Челябинск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Решила заработать на IРhone: школьница из Челябинска открыла бизнес на «коронавирусное» пособие

Прибыль девочка откладывает на дорогой телефон
Валентина ВагановаВалентинаВаганова
КомментироватьОставить комментарий
София продает креативные худи со своими рисунками.

София продает креативные худи со своими рисунками.

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

11-летняя София Канишева из Челябинска придумала стартап и сейчас строит бизнес через Инстаграм. Она продает толстовки со съемными принтами, которые рисует сама. Толстовки заказывает у швеи и украшает своими рисунками, выполненными фломастерами для ткани. Принты Соня крепит на кнопки. Рисунки можно менять в зависимости от настроения.

Открыть свое дело школьница решила, чтобы заработать на 11 IPhone. Идея ей пришла, когда она попросила родителей купить дорогой гаджет, но те отказали.

— У моего папы есть свой бизнес, и естественно, окрыленная желанием зарабатывать деньги, первым делом я пошла именно к нему. Первая его реакция была абсолютно скептическая. Он спросил меня, как я планирую заниматься бизнесом, когда элементарно, не могу убрать свою комнату. Но, спустя немного времени, подостыв, спросил: «Какая у меня идея?», — рассказала Соня в своем Instagram.

Как пишет издание Hornews.com, когда девочка сформировала концепцию и определилась с целевой аудиторией, столкнулась с главной проблемой всех стартаперов: где взять начальный капитал. Карманных денег не хватит даже на одно худи. Тогда родители и решили, что пусть стартовым капиталом стает единовременное «коронавирусное» пособие. 10 тысяч Соне вполне хватило, чтобы начать свой бизнес.

Сейчас школьница хочет поставить дело на поток, ищет инвесторов. Ее цель — продать 50 худи к Новому году.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru