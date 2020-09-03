Решила заработать на IРhone: школьница из Челябинска открыла бизнес на «коронавирусное» пособие

София продает креативные худи со своими рисунками. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

11-летняя София Канишева из Челябинска придумала стартап и сейчас строит бизнес через Инстаграм. Она продает толстовки со съемными принтами, которые рисует сама. Толстовки заказывает у швеи и украшает своими рисунками, выполненными фломастерами для ткани. Принты Соня крепит на кнопки. Рисунки можно менять в зависимости от настроения.

Открыть свое дело школьница решила, чтобы заработать на 11 IPhone. Идея ей пришла, когда она попросила родителей купить дорогой гаджет, но те отказали.

— У моего папы есть свой бизнес, и естественно, окрыленная желанием зарабатывать деньги, первым делом я пошла именно к нему. Первая его реакция была абсолютно скептическая. Он спросил меня, как я планирую заниматься бизнесом, когда элементарно, не могу убрать свою комнату. Но, спустя немного времени, подостыв, спросил: «Какая у меня идея?», — рассказала Соня в своем Instagram.

Как пишет издание Hornews.com, когда девочка сформировала концепцию и определилась с целевой аудиторией, столкнулась с главной проблемой всех стартаперов: где взять начальный капитал. Карманных денег не хватит даже на одно худи. Тогда родители и решили, что пусть стартовым капиталом стает единовременное «коронавирусное» пособие. 10 тысяч Соне вполне хватило, чтобы начать свой бизнес.

Сейчас школьница хочет поставить дело на поток, ищет инвесторов. Ее цель — продать 50 худи к Новому году.

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