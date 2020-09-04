В Челябинске разрисовали фломастерами памятник Курчатову

Неизвестные вандалы испортили памятник Курчатову. Фото: Юрий Латышев

В Челябинске неизвестные разрисовали памятник Курчатову фломастерами, написав на плитках «True Love». Внимание на вандализм обратил краевед Юрий Латышев, который неоднократно критиковал скейтеров, разрушающих постамент памятника. Их защитникам он предложил взять тряпку в руку и отмыть монумент.

— Малолетние вандалы совсем оборзели. Может быть те, кто одобряет катание по памятнику, организуют субботник по приведению памятника Курчатову в порядок? — написал Юрий Латышев на свой странице в соцсетях.

Постамент «Курчатова» отремонтировали этим летом, а уже через два месяца на нем появились сколы и следы от колес скейтбордов.

Постамент открыли 29 июня, а через два месяца на нем почти не осталось живого места. Фото: vk.com/ Центр историко-культурного наследия г.Челябинска

Однако просто так отмыть памятник нельзя. Более того: очистка наносит вред монументу.

— Особое внимание просим обратить на то, что надписи и грязь от средств, которыми смазываются скейты убирается только с помощью очень сильных химических средств, которые могут повредить сам гранит. Либо механическим способом (песком под давлением). Вопрос, кто должен оплатить подобные специализированные работы, остается открытым, — объяснили в центре историко-культурного наследия Челябинска.

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