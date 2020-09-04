Челябинский поп-блогер извинился за видео про бедных русских и взятки

мужчина ведет активную блогерскую деятельность Фото: личный архив Владимира Панарина

Недавно поп-блогер из челябинского храма Пантелеимона Целителя вызвал резонанс своими видеороликоми. В одном из видео Владимир Панарин рассказывал, почему русские люди обречены на бедность, а во втором ролике священник с помощью рифм пытался объяснить, в каких случаях взяточничество не считается грехом.

— Бог не карма, а праведный судья. Он смотрит на мотив и причину поступков. Конечно, давать и брать взятки нельзя. Но может и простить, если это спасет жизнь кому-то, — цитирует Панарина издание «Челябинск Сегодня».

Пользователи Интернета негативно отреагировали на такой контент: кто-то обиделся на слова про бедность, а кто-то начал обвинять Панарина, что тот оправдывает взятки. В результате поп удалил свои видеоролики, а затем записал обращение с извинениями.

— Я хотел сказать не про взятки, а о том, что когда есть грех и не грех, мы должны не слепо разделять эти понятия, а думать головой, что происходит. Приношу свои извинения. Некоторые обиделись на то, что я сказал, что русские не будут богаты. Так сказал не я, а кто-то из священников. Людям, у которых цель и смысл жизни здесь — заработать, достаток, для них такие слова являются оскорбительными. Поэтому это тоже моя ошибка, — заявил поп.

У Владимира Панарина есть несколько аккаунтов в социальных сетях. Он ведет активную блогерскую деятельность в Instagram, YouTube и TikTok.

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