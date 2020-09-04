На месте закрытой свалки в Челябинске хотят разместить экопарк или дендрарий

Работы по ликвидации свалки должны завершить в следующем году. Фото: пресс-служба министерства экологии Челябинской области

В Челябинске продолжается рекультивация свалки, которая была закрыта два года назад. На ликвидацию этого объекта направлено порядка 4,5 млрд рублей. А сами работы должны завершиться в 2021 году. Как сообщили в пресс-службе минэкологии Челябинской области, сейчас более 17 млн кубометров твердых коммунальных отходов укрыты высокотехнологичными материалами.

— У нас нет никаких сомнений, что работы будут выполнены в установленный срок. Уже в следующем году здесь будет зеленый холм. Биологический этап рекультивации займет несколько лет, — сообщил министр экологии Челябинской области Сергей Лихачев.

Глава ведомства также отметил, что на месте ликвидированной свалки лучше всего будет выглядеть экопарк или дендрарий. Однако он подчеркнул, что окончательное решение по этому вопросу пока что не принято. Проекты рассмотрят в следующем году.

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