Дежа вю для ребятишек: на следующей неделе школьники снова уйдут на «удаленку»

Общественники отмечают: челябинские минобр и облизбирком сообща благополучно решили головоломку с выборами. Дело в том, что участки для голосования расположены в школах, а выборы в парламент и муниципальные собрания будут проходить на три дня, включая рабочие.

— По этой причине школьников готовят к переходу на временный дистант. Ненавязчивое такое дежа вю для ребятишек. По пятнице, 11 сентября, дирекции самостоятельно определятся с формой занятий. Суббота, 12 сентября, уже точно будет выходной. Полагаем, ради столь серьезной цели занятия можно и совсем поотменять, — рассуждают авторы городского телеграм-канала «Челябушка». — Мера упреждающая: ковид никуда не делся, на участках ожидается скопление людей, после обучение должно продолжиться, необходимо исключить массовые заражения и успеть продезинфицировать все и вся — теперь стерильность с нами не только в поликлиниках.