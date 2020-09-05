Пересаженные сосны ветром вывернуло с корнем. Фото: Фермеры Садоводы Челябинск / Vk.com

Жителей микрорайона «Парковый-2» в Челябинске возмутило озеленение улицы Петра Столыпина. Там, возле дома №11 ветром повалило недавно высаженные две 10-15-метровые сосны. В администрации города заверили, что ситуация находится под контролем.

— У нас в «Парковом-2» валяются крупномеры... Они живучие и пока держатся, но у нашего руководства видимо не хватает сил их посадить, — посетовала челябинка Виктория Попова.

В управляющей компании «Горизонты» от деревьев открестились. Мол, высадкой сосен в микрорайоне занимался местный депутат, он же и контролировал этот процесс. Участок при этом находится на балансе администрации Центрального района, поэтому и следить за озеленением, поливом и благоустройством должны чиновники.

— Для решения вопроса мы приглашали на встречу представителя из комитета по дорожному хозяйству Челябинска, — добавили в УК «Горизонты». — Он взял данный вопрос на контроль.

В мэрии Челябинска на официальный запрос КП-Челябинск ответили, что ситуация с деревьями находится под контролем. В настоящее время их уже посадили.

Чиновники напоминают, что выкапывать молодые саженцы нельзя. Во-первых, они вряд ли перенесут повторную пересадку, а во-вторых, придется отвечать перед законом. Так, например, в августе полиция задержала мужчину, похитившего 47-метровую живую изгородь с улицы Лесопарковой. Нарушителя привлекут к ответственности за нанесенный ущерб.

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