В Челябинске нашли похитителя кизильника с улицы Лесопарковой

Кизильник выкопали ночью. Фото: «Мэрские новости»
Полиция задержала мужчину, похитившего 47-метровую живую изгородь с улицы Лесопарковой в начале августа. Нарушителя привлекут к ответственности за нанесенный ущерб.
— Мы благодарим челябинских стражей порядка за оперативность, а горожан за бдительность, — сообщили в пресс-службе администрации города.
Между тем, горожанам напоминают, что выкапывать молодые саженцы нельзя. Во-первых, они вряд ли перенесут повторную пересадку, а во-вторых, придется отвечать перед законом.
Объекты благоустройства часто становятся жертвами вандалов. Так, на днях в нацпарке «Зигальга» сломали пять информационных аншлагов. Таблички вырвали и бросили на землю. Началось административное расследование, полиция опрашивает свидетелей.
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