Салют на День города состоится, несмотря на коронавирус.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фейерверк все-таки станет кульминацией Дня рождения Челябинска. Жители переживали, что его могут отменить из-за коронавируса. Кроме того, салют не попал в афишу празднования.
— Фейерверк в день города будет. 12 сентября, в 22:00. Как всегда на набережной у Торгового центра, — сообщил пресс-секретарь городской администрации Владимир Сафонов.
Напомним, Челябинску исполняется 284 года. Праздничные гуляния начнутся в эти выходные и завершатся на следующей неделе. Афишу Дня города в Челябинске можно посмотреть в нашем материале.
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