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Власти Челябинска рассказали, когда будет салют на День города

Явки, пароли самой зрелищной части праздника
Валентина ВАГАНОВА
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Салют на День города состоится, несмотря на коронавирус.

Салют на День города состоится, несмотря на коронавирус.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фейерверк все-таки станет кульминацией Дня рождения Челябинска. Жители переживали, что его могут отменить из-за коронавируса. Кроме того, салют не попал в афишу празднования.

— Фейерверк в день города будет. 12 сентября, в 22:00. Как всегда на набережной у Торгового центра, — сообщил пресс-секретарь городской администрации Владимир Сафонов.

Напомним, Челябинску исполняется 284 года. Праздничные гуляния начнутся в эти выходные и завершатся на следующей неделе. Афишу Дня города в Челябинске можно посмотреть в нашем материале.

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