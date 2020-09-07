Салют на День города состоится, несмотря на коронавирус. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фейерверк все-таки станет кульминацией Дня рождения Челябинска. Жители переживали, что его могут отменить из-за коронавируса. Кроме того, салют не попал в афишу празднования.

— Фейерверк в день города будет. 12 сентября, в 22:00. Как всегда на набережной у Торгового центра, — сообщил пресс-секретарь городской администрации Владимир Сафонов.

Напомним, Челябинску исполняется 284 года. Праздничные гуляния начнутся в эти выходные и завершатся на следующей неделе. Афишу Дня города в Челябинске можно посмотреть в нашем материале.

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